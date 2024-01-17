Trafik kazaları yine can aldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Şahin S.'nin kullandığı iş makinesi, geri manevra yaparken, çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Elis Ada Şahin, iş makinesinin altında kalarak öldü. 3 yaşındaki Gülbeyaz Şahin ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi. Kazayı duyunca olay yerine gelen baba Mehmet Şahin, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Sivas'ın Zara ilçesinde S.P. ve B.K.'nın kullandığı otomobiller, dün sabah Kaplan Köyü yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.Otomobillerden birinde bulunan Kahraman Bakar'ın öldüğü kazada, 2 sürücü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zara ve Suşehri devlet hastanelerine kaldırıldı. Antalya'nın Finike ilçesinde, D-400 Karayolu'nun TIR Parkı Kavşağı'nda, emniyet şeridine park ettiği otomobilinin bagajından eşya almaya çalışırken, arkadan gelen beton mikseri çarpan Doğan Gündüz öldü. Mikser ise yan yattı. Isparta'da kontrolden çıkarak refüje çarpan ve yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki Atakan Çoban (24) ölürken, sürücü . Yasin Y. (24) yaralandı. Afyonkarahisar'da, Çevreyolu eski Çevik Kuvvet Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın altına giren F.Ç. ölürken, sürücü İ.Ç. ağır yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Yaşar Kablan (68) hayatını kaybetti.