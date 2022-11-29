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Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:25 Son Güncelleme: 29.11.2022 17:43

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te komşusuyla seyrettiği esnada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki 28 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Kara gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan Göktürk'te akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), otomobiline binerek komşusu T.U. ile birlikte yola çıkmıştı. Kara cadde üzerinde süratli şekilde seyrettiği esnada direksiyon hakimiyeti kaybetmiş önce bariyere çarpıp daha sonra ağaçlık alana uçmuştu. Otomobilin alev alması sonucu polis memuru Oğuzhan Kara ve komşusu T.U. hayatını kaybetmişti.

POLİSİN CENAZESİNDE YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis memurunun ölümünün ardından haberi alan 1.5 yıldır evli olduğu eşi, babası, annesi ve yakınları ile emniyet mensupları yasa boğuldu. Oğuzhan Kara için Kağıthane Sultanselim Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Zafer Baybaba, Koray Şensoy, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve sıralı amirleri, çok sayıda polis memuru ile polis memurunun yakınları katıldı.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, gözyaşları sel oldu. Polisin yakınlarını meslektaşları teselli etti. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından cenaze, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Polis memuru Oğuzhan Kara, Hasdal Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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