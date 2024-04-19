Trafik kazasında hayatını kaybeden zabıta Semih Çakıllı son yolculuğuna uğurlandı

Semih Çakıllı dün gece saatlerinde memleketinden İstanbul'a doğru yola çıkan eşini almak üzere İstanbul Havalimanı'na doğru aracı ile seyir halindeydi. Bir süre sonra yol üzerinde aracı arızalanan Çakıllı, aşağıya inerek aracın bagaj kısmına doğru hareket etti. Bu sırada aynı yol üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan Semih Çakıllı'ya ardından onun otomobiline çarptı. Kazanın ardından ağır yaralan Çakıllı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Semih Çakıllı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SEMİH ÇAKILLI

Hayatını kaybeden Çakıllı'nın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Piyale Paşa Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Çakıllı'nın ailesi ve yakın akrabalarının yanı sıra beraber görev yaptığı zabıta meslektaşları da katıldı. Çakıllı'nın eşi ise cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak zor anlar yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'de Çakıllı'nın cenaze namazına katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Semih Çakıllı'nın cenazesi defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARDEŞİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Semih Çakıllı'nın kardeşi Fatih Çakıllı'nın de yaklaşık 1 sene önce motosikletiyle geçirmiş olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞİ FATİH ÇAKILLI