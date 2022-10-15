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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Trafik magandası o sürücü: 15 yıl hapisle yargılanacak

İstanbul’da aşırı alkolün etkisiyle direksiyon başına geçen finans uzmanı Saliha D. (46) önce iki araca çarptı ardından araç sahiplerini ezdi. Tutuklanan kadın, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Trafik magandası o sürücü: 15 yıl hapisle yargılanacak
23 Ocak'ta Sarıyer'de meydana gelen olayda, Saliha D. (46), alkollü halde aracıyla ikametine gideceği sırada sokaktaki iki araca çarptı. Hasar alan araçların sahipleri, evlerinden çıkarak kaza tespit tutanağı tutmak için Saliha D.'nin araçtan inmesini istedi. Ancak Saliha D., kapıları kilitleyip aracından inmedi. Taraflar arasında uzun süre tartışma yaşanınca vatandaşlar polis çağırdı. Polis ekibinin ısrarlarına rağmen Saliha D., kaçmak için aracıyla hamle yapınca diğer otomobillere bir kez daha çarptı. Bununla da kalmadı, araç sahiplerini ezdi. Kendisini telefonla kayda alan vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Saliha D., tekrar kaçmak isterken bu kez bir polis memurunun ayaklarını ezdi, diğer polisin de çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Lüks aracıyla kaçan Salih D.'nin adresi plakadan bulundu.



Gözaltına alınan Saliha D. alkollü olmadığını, yerlerin kaygan olmasından dolayı iki araca çarptığını iddia etti. Tutuklanan kadın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Saliha D., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Trafik magandası o sürücü: 15 yıl hapisle yargılanacak
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