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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Trafik polisinden güzel hareketler

Trafik polisinden güzel hareketler
DÜZCE Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler kavşağında emniyet kemerikontrolü yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde uygulama yapan ekipler, sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Bu sırada uygulama noktasının ilerisinde refüjde çocuklarıyla birlikte bekleyen vatandaşları fark eden trafik polisleri, karayolundaki araçları durdurdu. Ardından çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçiren ekipler, uygulama noktasına dönerek denetime devam etti. Vatandaşlar kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür ederek, yollarına devam etti. İHA

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Trafik polisinden güzel hareketler
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