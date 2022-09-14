Haberler Yaşam Haberleri Trafik tartışması cinayetle sonuçlandı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 14.9.2022 11:28

Trafik tartışması cinayetle sonuçlandı

İzmir'de trafikte başka bir aracı sıkıştıran araç sürücüsünü darbettiği öne sürülen 21 yaşındaki Barış Korkmaz tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi polis tarafından aranıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trafik tartışması cinayetle sonuçlandı

Olay, önceki gün (Salı) akşam saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9135/3 sokakta meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle ara sokağa girdi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Korkmaz (21) ile yanındaki arkadaşı hızlı araç kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüye tepki gösterdi. Araç sürücüsü ile Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Korkmaz ve arkadaşı sürücüyü darp etti.

DAYAK YİYİNCE SİLAHINI ATEŞLEDİ

2 kişi tarafından darbedilen araç sürücüsü, belinden çıkardığı tabanca ile Barış Korkmaz ve arkadaşına ateş açtı. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerin ardından kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Korkmaz'ı vuran otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şüpheliyi yakalamak için araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ başvuru şartları ve ücreti SON DAKİKA! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI! E devlet 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ Diyarbakır başvuru 2022 e devlet ekranı: Diyarbakır TOKİ başvuru şartları ve tarihleri neler, nereye yapılacak?
TOKİ evleri Ankara’da nereye yapılacak? Ankara’da 2022 TOKİ sosyal konut projesi hangi ilçelere nerelere yapılacak?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
Son dakika: Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik tartışması cinayetle sonuçlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA