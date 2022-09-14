Trafik tartışması cinayetle sonuçlandı

Olay, önceki gün (Salı) akşam saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9135/3 sokakta meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle ara sokağa girdi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Korkmaz (21) ile yanındaki arkadaşı hızlı araç kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüye tepki gösterdi. Araç sürücüsü ile Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Korkmaz ve arkadaşı sürücüyü darp etti.

DAYAK YİYİNCE SİLAHINI ATEŞLEDİ

2 kişi tarafından darbedilen araç sürücüsü, belinden çıkardığı tabanca ile Barış Korkmaz ve arkadaşına ateş açtı. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerin ardından kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak yaya bir şekilde olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Korkmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Korkmaz'ı vuran otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şüpheliyi yakalamak için araştırmaların sürdüğü öğrenildi.