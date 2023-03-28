Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5’i polis, 6 yaralı!

Kazada, otomobilin sürücüsü Burak Y. ile 5 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.