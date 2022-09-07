Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı magandanın cezası düştü

Olay, 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Baklava zinciri sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler trafikte yol verme tartışması yüzünden Yunus Emre Bahçıvan'ın aracına saldırdı, hamile olan Ayfer Bahçıvan ile eşine korku dolu anlar yaşattı. Hasan Sel, Bahçıvan ailesinin bulunduğu arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın dikiz aynasını kırıp, aracın kaputunda zıpladı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Ayfer Bahçıvan, "yapmayın, hamileyim" diye korku dolu çığlıklar attı, olay kamuoyunda büyük yankı buldu.

"ÖZELLİKLE YOK KESMEDİLER" BOZMASI

Olayın ardından sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'i "hürriyeti tahdit" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan toplamda 5'er yıl hapse çarptırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi "Özellikle yol kesmediler, şahıslarına zarar vermeden ayrıldılar" diyerek kararı bozdu.

BİR KARDEŞİN CEZASI DÜŞTÜ, DİĞERİNİN AYNI KALDI

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme ilk kararının aksine aracın kaputunda zıplayan Hasan Sel'i sadece "hürriyeti tahdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Aracı kullanan Hüseyin Sel'i ise hem "hürriyeti tahdit" hem de "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 5 yıl hapse mahkum etti. Böylelikle bir kardeşin cezası aynı kalırken diğerinin cezası 10 ay düşmüş oldu. Dosya itiraz halinde yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek.