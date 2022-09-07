Haberler Yaşam Haberleri Trafikte hamile kadına saldırmışlardı! Baklavacı kardeşleri cezaların belli oldu
Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:23

Trafikte hamile kadına saldırmışlardı! Baklavacı kardeşleri cezaların belli oldu

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere, 'Hürriyeti Tahdit' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Sanıklar ilk yargılamada 5'er yıl hapis cezası almıştı.

DHA
Trafikte hamile kadına saldırmışlardı! Baklavacı kardeşleri cezaların belli oldu

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 'Hürriyeti Tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Hüseyin Sel hakkında, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 10 ay hapis cezası vererek, erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu. Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması' suçundan da sanıkları 10'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı? Başvuru ekranı açılıyor! YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
YKS BOŞ KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI! ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
Özge öğretmenin son mesajları yürek burktu! ‘Atandım, birazdan yola çıkacağız’
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte hamile kadına saldırmışlardı! Baklavacı kardeşleri cezaların belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA