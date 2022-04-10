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Giriş Tarihi: 10.4.2022 01:18 Son Güncelleme: 10.4.2022 01:29

Trafikte maganda dehşeti! Anne ve bebeğine rağmen camı kırdı

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Trafikte maganda dehşeti! Anne ve bebeğine rağmen camı kırdı

Sosyal medyada yoğun tepki toplayan görüntüde trafikte bir maganda, içinde anne ve bebeğinin bulunduğu arabanın aynasını kırarak hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Dehşet anları annenin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafikte bir maganda, içinde anne ve bebeğinin bulunduğu arabaya yaklaşarak dikiz aynasını kırdı. Annenin korktuğu ve bebeğinin ise ağladığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 34 UTK 80 plakalı aracı kullanan magandanın anne ve bebeğinin içinde bulunduğu araca yaklaşarak camını kırdığı ve uzaklaştığı görülüyor.

Trafikte maganda dehşeti! Anne ve bebeğine rağmen camı kırdı | Video

"ANNECİĞİM KORKMA"

Dehşet anlarını kayda alan anne o sırada şunları söyledi, "Devam et, devam et. Evet. Plakasını da çekiyorum, anneciğim korkma. Şu anda aynamızı da kırdı. Yandan girmeye çalışıyor, arabada çocuk var. Küfür ediyor bir yandan, bir yandan arabaya vuruyor"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Şiddet görüntülerini kayda alıp sosyal medyada paylaşan anneye destek yağdı. Twitterda kullanıcılar, anne ve bebeğine destek olmak için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını videonun altına etiketleyerek magandanın yakalanmasını istedi.

TRAFİKTE ARACINA ÇARPTIĞI KADIN SÜRÜCÜYE HAKARET EDEN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında "Arabasında bebeği olan kadına trafikte saldırı" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Trafikte maganda dehşeti! Anne ve bebeğine rağmen camı kırdı
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