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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Trakya seferber oldu

Trakya’da, depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik yardımların toplanması ve deprem bölgelerine gönderilmesi işlemleri tüm hızıyla devam ediyor

Trakya seferber oldu
Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki besiciler için 22 ton hayvan yemi gönderildi. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde, kentteki üreticilerden toplanan kesif yemler, TIR'a yüklenerek Hatay'a gönderildi.



Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlar toplanıp, kan bağışları kabul edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyaya Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve vatandaşlar katıldı. Depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere 93 bin 599 lira nakdi yardım toplanırken, vatandaşlar giyim, ev eşyası, gıda ve temizlik malzemelerini de kurulan stantlara getirerek kampanyaya destek verdi. Türk Kızılay'a ise 77 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.



Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde 9 yaşındaki Nazlıcan Diyar ile 4 yaşındaki Güney Salcı da kampanyaya destek verenler arasında yer aldı. Nazlıcan depremzedeler için kitap, oyuncak ve kumbarasını, Güney Salcı da oyuncaklarını bağışladı.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgesindeki besiciler için 160 ton yem ve 120 ton saman gönderildi, veteriner hekim ve teknik personel olmak üzere 18 kişi görevlendirildi.
Tekirdağ Süleymanpaşa'da kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan giyim teknolojileri kursunda kadınlar depremzedeler için kıyafet üretiyor. 60 gönüllü kadının diktiği kışlık kıyafet, eşofman, atkı-bere, patik, battaniye gibi tekstil ürünleri, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacak.
Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde depremzede çocuklar için "Kalbiniz hep çocuk kalsın" sloganıyla oyuncak bağışı kampanyası başlatıldı. Toplanan oyuncaklar AFAD aracılığıyla depremzede çocuklara gönderildi. AA

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