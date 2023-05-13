Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki tren garında meydana geldi. Muhammed A. tren garında bekleyen boş vagonların üzerine çıktı. Bu sırada başı yüksek gerilim hattının teline değen Muhammed A.,akıma yakalanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video