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Giriş Tarihi: 13.5.2023 20:45 Son Güncelleme: 13.5.2023 21:26

Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı

Kırıkkale'de tren garında duran vagonların üzerine çıkan Muhammed Ali A. (16) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki tren garında meydana geldi. Muhammed A. tren garında bekleyen boş vagonların üzerine çıktı. Bu sırada başı yüksek gerilim hattının teline değen Muhammed A.,akıma yakalanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı | Video

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Tren garındaki vagonlarda yüksek gerilime kapıldı
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