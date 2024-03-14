Trenin çarptığı araç hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.