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Giriş Tarihi: 14.3.2024 22:25

Trenin çarptığı araç hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitten geçerken yük treninin çarptığı otomobil hurdaya döndü. Yaralı kadın sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
Trenin çarptığı araç hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Kaza, Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. İrem S. yönetimindeki otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trenin çarptığı araç hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı
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