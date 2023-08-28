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Giriş Tarihi: 28.8.2023 13:27 Son Güncelleme: 28.8.2023 13:28

Tribün liderine saldırının failleri aranıyor

İstanbul Bağcılar’da Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı Bağcılar’ da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları ise sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tribün liderine saldırının failleri aranıyor

Olay geçtiğimiz gece Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve yanında bulunan iki arkadaşı aracıyla seyir halindeyken pusu kuran kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Bir sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken sitenin güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı ve yanındaki arkadaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Gölbaşı saldırıda hafif yaralanırken yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken olay yerinde bulunan kameralardan saldırganları tespit etmek için çalışma başlatıldı.

GEÇEN YIL BİR SALDIRI OLMUŞTU

Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer'de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir şahıs Gölbaşı'nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Emir A, Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.'yi yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalamıştı.

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Tribün liderine saldırının failleri aranıyor
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