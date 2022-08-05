Tuğba’ya kabusu yaşatmıştı: Eski koca tutuklandı!

Eskişehir'de oturan, 1 çocuk annesi Tuğba A., 1 yıl önce Semih Safa'dan boşandı. Eski eşinin kendisini takip edip, tehdit ettiğini öne süren Tuğba A., savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Safa'nın kendisini tehdit edip, dövdüğünü belirten Tuğba A., aldığı darp raporuyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanan Semih Safa, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Safa, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.