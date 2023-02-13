TÜGVA deprem bölgelerinde vatandaşların yardımına koşuyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gele 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açtı. Depremlerin ardından bölge için yardım seferbeliği başlatıldı.
TÜGVA TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Tüm imkanlarını deprem bölgesine aktaran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kurduğu 4 koordinasyon destek çadırı ile depremzedelere hizmet veriyor.
Deprem bölgesinde TÜGVA'nın enerji merkezi TIR'ı, 25 mobil market aracı, depremzedeler için seferber edilirken 11 öğrenci yurdundan konaklama hizmeti sağlanıyor.