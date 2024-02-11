SMA hastası Yağız Batu için son 20 gün

Zeynep-Hakan Demirtaş çifti 13 ay önce ikinci çocukları Yağız Batu'yu kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak Yağız Batu'ya henüz 9 günlükken götürüldüğü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip 1 teşhisi konuldu.Aile çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak valilik izninin bitmesine 20 gün kalmasına rağmen tedavi için gereken 1 milyon 820 bin doların sadece yüzde 46'sı toplanabildi. Aile bir yandan da sosyal medya üzerinden yayınlar yapıp, sokaklarda açtıkları stantlarla parayı toplamaya çalışıyor.Evladı için stantlarda gözyaşı döken anne Zeynep Demirtaş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Anne Demirtaş, "Aylardır çocuğumu gözümden sakınıp bir odanın içinde büyütüyorum. Yoruldum, tükendim. Gücüm yetmiyor artık.Nasıl yapabilirim tek başıma. Evladım yaşasın diye tüm dünyaya diz çökerim ben. Yavrumu yaşatın ne olur. Evladımı istiyorum ben sadece. Her şey sizin olsun bana yeter ki evladımı verin, onun hayatını bize verin" dedi.Zor bir süreçten geçtiklerini ve Yağız Batu'nun kas kayıplarının da giderek arttığını belirten baba Hakan Demirtaş, "Bu hastalığı öğrendiğimizde çocuğumun hastane işlerine koştururken, 8 yıldır çalıştığım işyerimden kovuldum. Devamsızlık yaptığım belirtilip, tazminat bile alamadım.Birde onlar bizi yalnız bıraktı. Aylardır savaşıyoruz, savaşmaya devam edeceğiz. İznin bitmesine 20 gün kaldı. Bir daha izin çıkarmak için zaman kaybetmeden bu parayı toplamaya çalışıyoruz.Oğlum hep gülsün diye sokaklarda dir(l)enmekten asla vazgeçmeyeceğim, gocunmayacağım. Her gün eve gidince oğlumun acı çektiğini görünce yorgunluğum daha çok katlanıyor. Size ihtiyacım var oğlumun sesini duyun" diye konuştu.