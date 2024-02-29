Tüm kuralları ihlal etmiş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hafta başında yaşanan kazada kaldırımda yürüyen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarparak ölümlerine yol açan Mehmet Can Dandin (25) tutuklandı.'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanan zanlının, hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Sürücüde alkol veya uyuşturucu olup olmadığı ise kan testi ile belirlenecek. Kazada ölen Ekin Sert'in kendisi gibi matematik öğretmeni olan 1.5 yıllık eşi Gözde Sert ise olayın kaza değil, cinayet olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.