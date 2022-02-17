‘Tüm mücadelemiz diğer kadınlar için’

Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz’a “Akıl sağlığı yerinde” raporu verildi. Anne Cengiz, “Kızım geri gelmeyecek ama karar örnek olacak” dedi
İstanbulAtaşehir'de, yolda yürüyen Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcı ile katleden Can Göktug Boz'un (27) akıl sağlının yerinde olduğu tespit edildi. Başak'ın annesi Beyhan Cengiz, duygularını SABAH'la paylaştı:
BAŞAK HERKESİN EVLADI, KARDEŞİ: Duruşma, 25 Şubat'ta olacak. Hiçbir suçu günahı olmayan evladımı bizden ve hayattan koparan o caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Katilin aldığı hiçbir ceza Başak'ımı geri getirmeyecek, biz bunu biliyoruz. Fakat başka kadınlar, başka Başaklar solmasın istiyoruz. Tüm mücadelemiz bu yüzden diğer kadınlar için. Adalete güvenimiz tam. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkes bu davayı sahiplendi. Başak artık tüm Türkiye'nin evladı ve kardeşi oldu.
BİR ANNE OLARAK ÇALIŞACAĞIM: Kadın cinayetleri vatanımızda daimi yanan bir ateş. Yüreği yanan bir anne olarak bu yangının söndürülmesi için çalışacağım. Evladımın en çok istediği şey kadın cinayetlerinin son bulması için çalışmaktı. Başak bu konuda çok hassastı. Tüm kadın cinayetlerine tepki gösteren bir kızdı. Kadın cinayetlerinin son bulması için tüm kadınların kenetlenmesi gerek. Bu dava sadece bizim değil tüm Türkiye'nin davası.
KİMSE BU ACIYI YAŞAMASIN: Rabbim, tanıdık tanımadık hiçbir aileye böyle bir acı yaşatmasın. Özlemin bu kadar can acıttığını, bu kadar yıprattığını bilemezdim. Evlat acısının tarifi yok. Verilen ceza ibret, bu olay son durak olsun.