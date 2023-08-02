Tümörleri öldüren hap geliştirildi

ABD'nin en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından City of Hope'daki bir araştırma ekibi, tümörleri öldüren "kanser öldürücü hap" geliştirdi. AOH1996 molekülü, DNA replikasyonu ve genişleyen tümörlerin onarımı için kritik bir protein olan PCNA'nın kanserli bir varyantını hedefleyerek çalışıyor. Klinik öncesi araştırmalar, son 20 yılda geliştirilen ilacın meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, cilt ve akciğer kanserlerini tedavi etmede etkili olduğunu gösterdi. AOH1996'nın "normal hücre çoğalma döngüsünü bozarak" kanser hücrelerini seçici olarak öldürdüğü ve bir sonraki aşamada insanlarda klinik denemeyi ilerletmenin amaçlandığı belirtildi.