Tunceli’de acı bekleyiş: 3 gençten 4 gündür haber yok...

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli- Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1000 kişilik ekip arama çalışması başlatıldı. Skorsky tipi helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, jandarma ve emniyete ait 15 dron kullanıldı. Arama çalışmaların 4'üncü gününde, şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya rastlanmadı. Kayıp gençlerin yakınları da Diyarbakır'dan gelerek gözyaşlarıyla arama çalışmalarını izliyor.