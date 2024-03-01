Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmandılar

Tırmanış için araçla, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırklar Köyü'ne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı. 3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı.

Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar Köyü'ne ulaştı.

Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı.