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Giriş Tarihi: 1.3.2024 09:10 Son Güncelleme: 1.3.2024 09:14

Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmandılar

Tunceli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyesi dağcılar, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Pülümür’de bulunan 3 bin 298 rakımlı Bağır Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmandılar

Tırmanış için araçla, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırklar Köyü'ne giden 3 dağcı, köyden tırmanışa başladı. 3 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 332 rakımda çadır kuran dağcılar, geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirve yaptı.

Zirvede pankart açarak fotoğraf çektiren dağcılar daha sonra 3 saat 45 dakika süren yürüyüşün ardından tırmanışın başladığı Kırklar Köyü'ne ulaştı.
Zaman zaman sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu faaliyet, sorunsuz şekilde tamamlandı.

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Depremde hayatını kaybedenler anısına tırmandılar
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