Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
Giriş Tarihi: 3.4.2024 17:59

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 bin 406 yapımının yıkımı için çalışma başlatıldı.

AA
Tunceli’de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor

Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

Ekipler, bu kapsamda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerindeki yapılarda hasar tespiti yaptı.

Çalışmalar sonucu ekipler, depreme karşı dayanıksız olduğunu belirlenen 3 bin 406 yapının yıkımına başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde Meydanlar Mahallesi'nde devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA