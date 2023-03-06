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Giriş Tarihi: 6.3.2023 21:46

Tunceli'de karayolunda ölü bulunan şahsın faili yakalandı

Tunceli-Pertek-Elazığ karayolunda 26 Şubat tarihinde 52 yaşındaki Erdal Açılan’ın ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İHA
Tunceli’de karayolunda ölü bulunan şahsın faili yakalandı

Olay, Tunceli-Pertek-Elazığ karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Karayolunda hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirmişti. Olay yerine giden ekipler, 52 yaşındaki Erdal Açılan'ın hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Olayın ardından Tunceli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 116 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek, araç altında bulunan kan lekesinden ölen şahsın failini yakalayarak gözaltına aldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın failiyle ilgili adli mercilerce işlem başlatıldığı belirtildi.

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Tunceli'de karayolunda ölü bulunan şahsın faili yakalandı
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