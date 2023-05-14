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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Tunceli’de kayıp 3’üncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Munzur Çayı’na düşen araçta bulunan Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral’dan sonra, kayıp üçüncü kişi Azat Demiral’ın da cansız bedenine ulaşıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de kayıp 3’üncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenleri Munzur Çayı'nda bulunmuştu. Çalışmalar kapsamında son kayıp genç Azat Demiral'ın cansız bedenine de Uzunçayır Barajı Mavi köprü mevkiinde ulaşıldı. AFAD, polis, jandarma ve gönüllüler tarafından bulunan Demiral'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kayıp 3 gencin bulunmasının ardından çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

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Tunceli’de kayıp 3’üncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
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