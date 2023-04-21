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Giriş Tarihi: 21.4.2023 16:49 Son Güncelleme: 21.4.2023 16:52

Tunceli'de Munzur Çayı'na otomobil uçtu: 3 kişi kayıp!

Tunceli Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin Munzur Çayı'na uçtu. Debisi yüksek çayda, otomobildeki 2 kişinin araçtan çıktığı ancak daha sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. Bölgede 3 kişi için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA
Tunceli’de Munzur Çayı’na otomobil uçtu: 3 kişi kayıp!

Kaza, öğlen saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili Diyarbakır'dan Ovacık'a seyir halinde olan iki otomobilden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı'na uçtu. Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobilin çaya uçtuğunu gören diğer otomobildekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinden oluşan 50 kişi sevk edildi. Kar sularının erimesi ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı'na girilmesi riskli olduğu için helikopterle havadan ekiplere destek veriliyor. Ekipler, otomobili ve kayıp 3 kişiyi bulmak için çay kenarından gözlem yaparak çalışmasını sürdürüyor.

'SUYUN DEBİSİ ÇOK YÜKSEK VE TEHLİKELİ'
Munzur Arama Kurtarma Saha Şefi Hikmet Gökmen, "Aldığımız bilgiye göre iki araç halinde Diyarbakır'dan Ovacık'a gidiyorlar. Yolda bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedince suya düşüyor. Diğer otomobildekiler, araçta 3 kişi olduğunu söyledi. Suya düşen araçtaki 2 kişinin cam tavandan çıktığını, daha sonra akıntıya kapıldığı söylediler. Şu anda akıntı aşırı fazla olduğu için su kenarında gözlem yapabiliyoruz. Suyun debisi çok yüksek ve tehlikeli. Şu anda araç ve şahıslara dair bir ize rastlamadık" dedi.

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Tunceli'de Munzur Çayı'na otomobil uçtu: 3 kişi kayıp!
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