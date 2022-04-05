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Giriş Tarihi: 5.4.2022 23:06

Tunceli’de teröristlerin 5 sığınağı imha edildi

AA
Tunceli’de teröristlerin 5 sığınağı imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında il kırsalında operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, büyük LPG tüpü, 13 pil bloğu, 6 güneş paneli, akü, uyku tulumu, battaniye, sırt çantası, 10 metre branda, 2 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen 5 sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

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Tunceli’de teröristlerin 5 sığınağı imha edildi
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