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Giriş Tarihi: 5.2.2023 18:38 Son Güncelleme: 5.2.2023 18:46

Tunceli’de tır, otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda bir tır, aracın üzerine devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de tır, otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu üniversite çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli merkez yönüne gitmekte olan 24 AL 852 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, kayganlaşan yolda aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada tır ve araç sürücüsü yaralanırken olay yerine 112, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli’de tır, otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı
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