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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Tünel kazarak kurtuldular

Tünel kazarak kurtuldular
Kahramanmaraşlı Nevres Akkaya (47), eşi ve iki oğluyla beraber 6 Şubat depremine Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Depremden 6 saniye sonra çöken binanın enkazında kalan aile bireylerinden anne 37 yaşındaki Merve ile 8 yaşındaki oğlu Mehmet Onur Akkaya hayatını kaybetti. Yıkılan binanın enkazında sağ kalan oğlu İsmail Akkaya ile kurtarılmayı bekleyen baba Nevres Akkaya, sesini duyuramayınca kendi imkanları ile önce etrafındaki duvarı yumruklayarak kırdı, daha sonra enkazı temizleyip tünel açarak bulunduğu yerden kurtulmayı başardı. Nevres Akkaya, "4 kişilik mutlu bir ailemiz vardı. 6 Şubat gecesi akşam konuştuk sohbet ettik, ertesi günü planları için yatmıştık" dedi. İHA

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Tünel kazarak kurtuldular
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