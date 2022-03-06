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Giriş Tarihi: 6.3.2022 17:47 Son Güncelleme: 6.3.2022 21:04

Tünelde yolu trafiğe kapatmışlardı...Gözaltına alındılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tünelde yolu trafiğe kapatmışlardı...Gözaltına alındılar

İstanbul’da bir asker konvoyu oluşturan ve tünelde araçlarından inerek yolu trafiğe kapatan dokuz kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 4 Mart Cuma günü İstanbul'un Esenler İlçesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması yapan kalabalık bir asker uğurlama grubu; girdikleri tünelde araçlarından inerek yolu trafiğe kapattı. Çok sayıda araç sürücüsü mağdur oldu. İnceleme başlatan İstanbul Polisi; söz konusu konvoyda yer alan ve trafiğin akışını engelleyerek genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B., H.B., H.S. ve D.Ö. isimli dokuz kişiyi gözaltına aldı. Dokuz kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden ötürü toplamda beş bin 488 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler hakkında adli olarak işlemlerin başlatıldığı da ifade edildi.

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Tünelde yolu trafiğe kapatmışlardı...Gözaltına alındılar
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