Tünelde zincirleme kaza

Osmaniye Kızlaç Tüneli'nde dün bir otomobilde yangın çıkması üzerine, trafik yavaş ilerlemeye başladı. Bu sırada yolcu otobüsü şoförü Mustafa Z. önünde ilerleyen TIR'ın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan TIR da hafif ticari araca çarptı. Kazada Mustafa Z. hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda ise TIR'la çarpışan otomobilde bulunan Cengiz B. öldü, 3 kişi yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma B.'ye (31) çarptı. Talihsiz kadın vefat etti. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde refüje çarpan aracın sürücüsü A.K. hayata veda etti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü İsmail Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Fethiye ilçesinde ise B.B. yönetiminde beton mikserinin çarptığı ve hastaneye kaldırılan Ecenur Götür (21) kurtarılamadı. İstanbul Kağıthane TEM Otoyolu'nda, motosikletli kurye Hasan Çıbık (29), lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Yola savrulan Çıbık, olay yerinde can verdi.