Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı

Antalya'nınManavgat ilçesinde yaya geçidinde tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu Karin Sopkova ve Kleta Halasova adlı kadın turistler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda önceki akşam yaşandı. Mehmet Lök'ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağında, kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı. Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, midibüsü fark etmeyerek yollarına devam eden turistlerden Çekya uyruklu Karin Sopkova ve Kleta Halasova hayatını kaybetti. Uşak'ta Yılmaz Gün idaresindeki kamyonun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon bir evin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Mahpus Özkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Seyit Eker hayatını kaybetti.