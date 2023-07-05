Tur otobüsünün bariyerlere çıktığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu'na doğru ilerlemekte olan boş tur otobüsü, yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otobüsün ön kısmı bariyerin üzerinde kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

POLİS ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bağlantı yolunda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Büyük hasar gören tur otobüsü uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.