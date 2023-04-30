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Giriş Tarihi: 30.4.2023 14:11 Son Güncelleme: 30.4.2023 14:30

Türel’den Boğaçayı paylaşımı: "AK Parti yapar, CHP bozar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Boğaçayı’ın kendi döneminde bakımlı temiz hali ile CHP’li belediye dönemi şimdiki hurda halini "AK Parti yapar, CHP bozar” notuyla paylaştı. Binlerce Antalyalı Türel’e, “Antalya sizi mumla arıyor” yorumunda bulundu. Menderes Türel kentin Altın Boynuzu olarak bilinen Boğaçayı’nın son halini paylaştı. Boğaçayı’nın iki yakasındaki bakımsızlıktan çöplüğü dönen parkları, oyun alanlarını, oturma yerlerini, basketbol sahalarının görüntüsünü paylaştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Türel’den Boğaçayı paylaşımı: AK Parti yapar, CHP bozar

Menderes Türel kendi dönemindeki Boğacayı'nın fotoğraflarını da şimdiki hali ile yan yana koydu. Ardından "AK Parti yapar, CHP bozar" diyerek kısa ve öz olarak paylaştı. Bu karşılaştırmayı görenler ise AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki farka tepkilerini dile getirdi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, "Her gün binlerce yerli ve yabancı turisttin ziyaret ettiği bölge çöplükten beter olmuş" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ANTALYA SİZİ MUMLA ARIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel'in paylaşımlarının ardından, Antalyalıların AK Parti belediyeciliğini mumla aradığını söyledi.

Vatandaşlar, "Bu zihniyet yıllardır bu aziz millete ne zulümler yaptı. Unutmadık başkanım', 'Güzel Antalya sizin kıymetinizi bilmedi başkanım', 'Bir Antalyalı olarak güzel eserler yapanlardan Allah razı olsun, onu kötü durumda bırakanlara yazıklar olsun" yorumlarında bulundu.

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Türel’den Boğaçayı paylaşımı: "AK Parti yapar, CHP bozar"
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