Turist olarak geldi tarihin büyüsüne kapıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi
'ndeki Afrodisias
Antik Kenti'nde 31 yıldır kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Roland R. R. Smith, çalışmalarına ilk günkü heyecanla devam ediyor. Oxford Üniversitesi
öğretim üyesi olan 67 yaşındaki Prof. Dr. Smith, henüz öğrenciyken 1973 yılında turist olarak geldiği Türkiye'de Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentin büyülü havasından etkilenen Smith, burada çalışma hayalini 1985 yılında kazı başkanı Prof. Dr. Kenan Erim'in daveti üzerine gerçeğe dönüştürdü. Antik kentin zenginliğinin ortaya çıkarılması ve dünya genelinde tanıtımı konusunda önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Smith, gençken hayal gibi gözüken Afrodisias'ta çalışmanın kendisi için büyük bir şans ve gurur olduğunu belirterek, "Burada çalışmayı çok hayal ediyordum ama bu güç görünüyordu. Olağanüstü bir yolculuk oldu benim için. Kalıntıları, heykelleri, yazıtlarıyla muhteşem bir antik kent. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.