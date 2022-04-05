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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:54 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:03

Turist rehberi evinde ölü bulundu

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Turist rehberi evinde ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi 637. sokakta yaşanan olayda, sabah işe gitmek için evden çıkan Z.E. uzun süre eşine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek evine geri döndü.

Eve gelen Z.E, eşi İbrahim Elalan'ın (45) yatağında hareketsiz şekilde yattığını görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Elalan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken İbrahim Elalan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ölen turist rehberinin halı mağazasında çalıştığı öğrenildi.

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Turist rehberi evinde ölü bulundu
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