Turistik Doğu Ekspresi 20 bin 936 yolcu taşıdı

KARS TURİZMİ HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Bu sezon 20 bini bulan turist sayısının önümüzdeki sezon 30 ile 40 binlere ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "2022-2023 yılı kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi'nin 10-15 bin yerli yabancı turist taşıması beklenirken bu sayı 20 binleri buldu. Beklenen hedefin üstünde ağırlanan turistlerimiz, Kars ve bölge ekonomisine de oldukça faydası bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının 30 ile 40 binlere ulaşması beklenmektedir. Kars turizmi her geçen yıl konaklama ve yeme içme alanlarını fazlalaştırarak gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Kars turizmi bölgenin en iyisi olma yolunda hedeflerini aralıksız sürdürüyor" dedi.