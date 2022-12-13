Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20'de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.

Seferlerini 22 Mart 2023 tarihine kadar 86 kez gerçekleştirecek tren, 13 bin 760 yolcuyu ağırlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video