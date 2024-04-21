Turistler rotayı İshak Paşa Sarayı’na çevirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilcesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seckin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı gorkemli yapısıyla Turizm Haftası'nda da yerli ve yabancı ziyaretcileri konuk ediyor. UNESCO'nun Dunya Miras Gecici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, turbe, ic ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, gorkemli yapısıyla dikkati cekiyor. Batı illeri başta olmak uzere bircok ilden seyahat acentelerinin bolgeye ilgi gosterip turlar duzenlemesiyle ziyaretci sayısı giderek artan tarihi sarayı, 9 gunluk Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 14 bin turist gezdi. Avrupa ulkeleri başta olmak uzere dunyanın dort bir yanından yılın her mevsimi ziyaretciyi misafir eden tarihi yapı da '15-22 Nisan Turizm Haftası' dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.