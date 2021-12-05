Turizmin kalbi sele teslim

Marmaris ve Bodrum’da altyapı yeterlizliği nedeniyle her sağanak yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler yine yaşandı. Yağışla birlikte yollar su altında kalırken birçok evi su bastı, caddeler balçıkla kaplandı
Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Bodrum ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı. Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle yollar sular altında kalırken ana caddeler adeta nehre döndü. İçmeler mahallesinde geçen yaz çıkan orman yangınları nedeniyle yanan ve ağaçsız kalan tepelerden akan sular baskınlara neden olurken, ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su taşkınlarına karşı önlem aldı. Ara sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı.
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü. İçmeler ve Orhaniye mahallerinin yanı sıra Hisarönü mahallesi de yağıştan etkilendi. 2 ev ile tarla ve bahçelerde su baskınları yaşandı. Gökbel Köprüsü'nde çökme meydana geldi. 9 derenin taştığı bildirilirken, 25 ev, 2 otel ile tarla-bahçelerinde aralarında bulunduğu 61 yerde su bakını yaşandığı belirtildi. Bodrum ilçesinde ise her sağanak yağışta olduğu gibi yine altyapı yetersizliği nedeniyle bildik görüntüler oluştu. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Mazı mahallesindeAşağı Mazı Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı. Mumcular mahallesinde ise birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.