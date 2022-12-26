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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı

Yazar Meliha Y.’nin ABD’de yaşayan İranlı eski eşi, kızlarının velayeti için dava açtı. Meliha Y., eski eşinin kendisini tehdit ettiğini belirtip attığı “Kör kuyularda merdivensiz kalırsın umarım Meliha” mesajını mahkemeye delil olarak sundu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı
İzmir'de yaşayan yazar Meliha Y. (47) 2013'te evlendiği İranlı müzisyen eşi Mehdi D.'den 2015'te boşandı. Çiftin 9 yaşındaki kızları D.'nin velayeti mahkeme kararıyla anneye verildi. Türkiye'den Amerika'ya taşınan babanın da aylık 500 dolar kızına nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 10 aydır nafaka borcunu ödemeyen Mehdi D. kızının velayetini alabilmek için, boşandığı eşinin, öz babası tarafından cinsel istismara uğramasından dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu iddia ederek Urla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kızı ile iletişim kuramadığını ve eski eşinin kızına şiddet uyguladığını da öne süren Mehdi D., kızının ses kaydını gizlice alarak mahkemeye delil olarak sundu.
İddiaların asılsız olduğunu belirten bir dilekçe ile cevap veren Meliha Y., eski eşinin kendisine üstü kapalı tehdit mesajları gönderdiğini iddia ederek, mesajları mahkemeye sundu.
Küçük yaşta babasının cinsel istismarına uğrayan ve bunu kitabında anlatan yazar Meliha Y., boşandığı eşinin nafaka ödememek için kızının velayetini almaya çalıştığını öne sürdü.



'EVLENİRSEN KIZI ALIRIM'
Meliha Y., boşandığı eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda "Eğer evlenirsen kızını alırım. Sen iyi biliyorsun öz babalar bile kızlarına neler yapıyor" ve "Benim hayatım bitti Meliha. Bu saatten sonra yapılacak hiçbir şey yok artık. Sadece günlerin gelip geçmesini beklersin ki tahtalı köye gitme sıran gelsin", "Kör kuyularda merdivensiz kalırsın umarım Meliha. Benden aldıklarının bedelini ölmeden fitil fitil ödersin umarım. Bana yaşattığın acıların aynısını yaşarsın umarım. Çığ gibi hayatımın üzerine düştün ve bitirdin beni. Bitersin umarım. Acılar içinde kalırsın umarım" ifadelerini kullandığını belirterek, kızının velayetinin babaya verilmemesini istedi.
Meliha Y.'nin kızını yurtdışına eski eşinin onayı olmadan muvafakatsiz bir şekilde çıkarma talebi Urla Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

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Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı
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