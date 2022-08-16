Türk bayrağına hakaretten yargılanacak

Kadıköy Belediyesi'ne ait Kadıköy Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi'nin iki yıl önceki sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Çelebi, paylaşımda "Bayrakları bayrak yapan velev ki ib*elerdir" ifadesini kullanınca büyük tepki çekti. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aydoğan Ahıakın savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı ancak Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırıp dava açılmasına yönelik karar verdi. Hâkimlik, Türk bayrağı ve şehitler için yazılan şiirin Bayrak Kanunu'na göre argo içeren sözlerle bağdaştırılamayacağını vurguladı.