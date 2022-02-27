Haberler Yaşam Haberleri ‘Türk Escobar’ için ‘Saygıda kusur etme’ talimatı vermiş!
Giriş Tarihi: 27.2.2022

‘Türk Escobar’ için ‘Saygıda kusur etme’ talimatı vermiş!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Türk Escobar’ için ‘Saygıda kusur etme’ talimatı vermiş!
"Bataklık" adı altında geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türk Escobar lakaplı Nejat Daş'a makam aracını kullandırdığı için yargılanan eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ve koruma polisinin yargılandığı davada makam aracını kullanan polis memuru İbrahim Halil Akgül'ün ifadesi şoke etti. Akgül "Müdürüm Necmettin Yüksek, Nejat Daş'ın talebi üzerine gideceği yere kadar götürmemi söyleyerek beni yanına gönderdi. Giderken de saygıda kusur etmememi, değerli bir iş insanı olduğunu söyleyerek beni uyardı" dedi. Makam aracıyla, Daş için 400 km yol yapıldığı tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Son dakika: AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
SON DAKİKA: ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas
Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
Son dakika: 26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ankara ve Bakü'den arabuluculuk teklifi
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türk Escobar’ için ‘Saygıda kusur etme’ talimatı vermiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA