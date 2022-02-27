‘Türk Escobar’ için ‘Saygıda kusur etme’ talimatı vermiş!

"Bataklık" adı altında geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türk Escobar lakaplı Nejat Daş'a makam aracını kullandırdığı için yargılanan eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ve koruma polisinin yargılandığı davada makam aracını kullanan polis memuru İbrahim Halil Akgül'ün ifadesi şoke etti. Akgül "Müdürüm Necmettin Yüksek, Nejat Daş'ın talebi üzerine gideceği yere kadar götürmemi söyleyerek beni yanına gönderdi. Giderken de saygıda kusur etmememi, değerli bir iş insanı olduğunu söyleyerek beni uyardı" dedi. Makam aracıyla, Daş için 400 km yol yapıldığı tespit edildi.