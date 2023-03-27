Haberler Yaşam Haberleri Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 27.3.2023 22:40

Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanırken, Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İHA
Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, lastik botla Ayvalık açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye "KB-4510" botuyla sevk edilen ekipler, 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

İkinci operasyonda ise can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, KB-4510 botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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