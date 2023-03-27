Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, lastik botla Ayvalık açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye "KB-4510" botuyla sevk edilen ekipler, 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

İkinci operasyonda ise can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, KB-4510 botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.