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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:43 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:05

Türk Kızılayı, 11 ilde gece gündüz sahadan ayrılmıyor

Asrın felaketinde depremden etkilenen illerde aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla hem çalışanları hem de gönüllüleri ile seferberliğini sürdüren Türk Kızılayı bir yandan yardım dağıtırken diğer yandan özellikle çocuklardaki psikolojik etkileri telafi için moral ve motivasyon sağlıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Türk Kızılayı, 11 ilde gece gündüz sahadan ayrılmıyor

Hatay'daki yardım dağıtımı ekibinde yer alan ve afetzedelere gıda, hijyen malzemesi ve kıyafetlerini bulunduğu yardım kolilerini kendisi taşıyan Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Gün birlik ve dayanışma günüdür. Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Türkiye güçlü bir devlet ve bu yaraların sarılmasının da üstesinden gelecektir. Bizler de Kızılay ekibi olarak gece gündüz sahadayız" dedi.

Deprem çadırlarında yaşayan vatandaşlarla sohbet eden, ihtiyaçları yerinde tespit ederek, derhal temini için ekipleri seferber eden Genel Sekreter Ramazan Saygılı, çocukları da unutmadı. Çocuklarla boyama yapan, sohbet eden, moral ve motivasyon sağlamaya çalışan Ramazan Saygılı, "Her çocuk bir çiçektir.

Bu yıkıcı depremde yaşanan psikolojik tahribatı en aza indirmeliyiz. Çünkü, sıradan bir felaket yaşamadık. Bu faleket birçok Avrupa ülkesinden daha büyük alanı etkiledi. 11 ilimizde yüreklerimiz yandı, canlar kaybedildi. Allah'ım bu ve benzer afetleri bir daha bu güzel ülkemize yaşatmasın" diye konuştu.

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Türk Kızılayı, 11 ilde gece gündüz sahadan ayrılmıyor
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