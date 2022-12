Türk profesöre ’Mucitler Oscarı’

Akademinin 'Oscar'ı olarak gösterilen Ulusal Mucitler Akademisi (NAI); yaşam kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı. Ulusal Mucitler Akademisine girmenin çok zor olduğunu ve sadece akademik çalışmalar yapmanın yetmediğini dile getiren Arslan, "Dünyanın dört bir yanından her alanda seçilen 169 mucit akademisyen arasında Türkiye'den listede olmak çok güzel ve ülkem adına gurur duydum. Sadece benim için değil, beraber çalıştığım öğrencilerim ve ekibim için de güzel bir haber. Bu ödül sadece benim değil aslında onların da bir ürünü. Ekip çalışmasının bir sonucu. Onlar adına da çok mutluyum. Sadece akademik çalışmalar, makaleler buraya girmek için yeterli değil. Uygulamalı araştırma, endüstriye etki etmek ve yenilikçi araştırmalar yapmak gerekiyor. Doktora sonrası endüstride bir süre çalışmamın bana bu konuda çok katkısı oldu. Akademik çalışmaları endüstrinin ihtiyacına göre yönlendirebilme ve uygulamalı araştırma yapabilme yeteneğini kazanmamı sağladı. Bunu daha sonra üniversitedeki görevlerimde öğrencilere aşıladım, onların da bu yönde düşünmelerini sürekli vurguladım" diye konuştu.

"6G İLE HER ŞEY AKILLANACAK ENDÜSTRİ DİJİTALLEŞECEK"

Bilişim teknolojilerinin tüm dünyadaki insan ve toplumlar üzerinde giderek çok daha büyük etkilerinin olduğunu dile getiren Arslan, "Artık sadece kişilerin değil, her şeyin birbirleriyle haberleşmesi konsepti bilişim dünyasında öncelik kazandı. Önümüzdeki yıllarda yoğun şekilde kullanılmaya başlanacak 5G haberleşme ağları da, her şeyin birbirleriyle haberleşmesi ihtiyaçları temel alınarak standartlaştırıldı. Benzer doğrultuda, tahmini beş yıl sonra standartlaştırma çalışmaları başlayacak ve on yıl sonra da kullanılabilecek olan 6G haberleşme ağları, daha çok uygulama çeşitliliği ile beraber klasik veri haberleşmesi dışında ortam bilgisi denilebilecek haberleşme verisi dışındaki bilgileri kullanarak haberleşme kalitesini arttırmaya yönelik çok çeşitli optimizasyonlarının yapılabileceği bir tasarım olabilecek. Böylece 5G ile ilk adımları atılan yeni nesil kablosuz haberleşme vizyonunun tamamlayıcısı niteliğinde sayılabilecek bir 6G geliştirilebilecek. Benim çalışma alanlarım 6G teknolojilerinin geliştirilmesi ile alakalı. Gelecek nesil kablosuz haberleşme sistemleri olacak 6G hayatımızda birçok şeyi değiştirecek. Herşey akıllanacak, endüstri dijitalleşecek. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma, aklınıza gelecek herşey 6G ile daha verimli ve daha akıllı olacak.

"5G TRENİNİ KAÇIRDIK AMA 6G İÇİN HALA VAKİT VAR"

6G çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Arslan, şunları söyledi: " Bunun için çok kaliteli bir ekip ve ekosistem kurduk ve daha da büyüteceğiz. Türkiye'de 5G için artık teknoloji geliştirme trenini büyük ölçüde kaçırmış bulunuyoruz. Fakat 6G için hala vakit var ve önümüzdeki dört seneyi ülke olarak çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Teknoloji geliştirmede dünya liderleriyle yarışmak istiyorsak şimdiden 6G çalışmalarına yoğunlaşmak ve gerekli teknolojileri şirketlerimiz, üniversitelerimiz ve diğer kurumlarımızla hep beraber el ele verip gece gündüz çalışarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu vizyonla Medipol Üniversitesi çatısı altında 6G çalışmalarına oldukça erken başladık ve aynı zamanda ülkemizde bu konudaki farkındalığın arttırılması için 6G konferansları da düzenliyoruz."

Ayrıca, endüstri ile de çok yakın çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti: " Akıllı TV'lerin yeni nesil WiFi teknolojileri (WiFi-7) ile desteklenerek üretilmesi ve bu teknolojilerin yerli ve milli bir şekilde ülkemizde patentleriyle beraber geliştirilmesinde örnek bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bu çalışmalar önümüzdeki senelerde gelecek nesil WiFi teknolojilerinin (WiFi-8) herkesten önce geliştirilmesi hedefiyle devam edecek. Medipol Üniversitesi'ndeki bu ve benzeri Ar-Ge çalışmalarında son birkaç yılda gelecek nesil haberleşme teknolojileriyle alakalı 80'in üzerinde patent üretilerek Türkiye'nin 6G yolculuğunda teknoloji gelişimine ciddi katkı sağlandı. Yine bu hedef doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ULAK firması ile 6G standartlarına yönelik ortak patent üretimi hedefiyle önemli bir proje başlatıldı ve güçlü bir ekip kuruldu. Bu ekip önümüzdeki 4-5 yılda 6G haberleşme teknolojilerinin patentlerle beraber geliştirilmesinde büyük bir rol oynayacak."