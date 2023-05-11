Türk savunma sanayinin gözbebekleri Üsküdar’da

Milli Savunma Bakanlığı MSB), "Yüzyılın Gücü-Cesaretin Teknolojisi" sloganıyla Üsküdar meydanında Dijital Gösterim Merkezi kurdu. 10-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan merkezde Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerli imkanlarla yapılan dünyanın ilk insansız silahlı hava aracı gemisi olan TCG Anadolu, ASELSAN tarafından yürütülen modern mayın tespit sistemi projesi, ASELSAN tarafından geliştirilen Fırtına-2 yeni nesil atış kontrol sistemi, muharebe tankı Altay, TUSAŞ tarafından yapılan milli muharip uçağı Kağan, Hürjet, Atak-2 helikopteri, SİHA Karayel-Su, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB-2, ROKETSAN'ın geliştirdiği uzun menzilli roketler, Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli piyade ve keskin nişancı tüfekleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar sergilenen maketler arasında bol bol fotoğraf çekildi. Merkezde tam donanımlı askerlere de vatandaşların ilgisi yoğundu. Çok sayıda vatandaş askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.