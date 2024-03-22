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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Türk sinemasının gamzeli güzeli son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Türk sinemasının gamzeli güzeli son yolculuğuna uğurlandı
Kanser sebebiyle önceki gün hayatını kaybeden 61 yaşındaki Bahar Öztan, dün İstanbul'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, Türk sinemasına damga vurmuş onlarca filmde rol aldı. Türk sinemasının Gamzeli Güzeli olarak bilinen Öztan, daha önce 3 defa kanseri yenmiş ancak kolon kanserine yakalanmıştı. Bodrum'da yaşayan ve buradaki özel bir hastanede tedavi gören Bahar Öztan, önceki gün hayatını kaybetti.
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Türk sinemasının gamzeli güzeli son yolculuğuna uğurlandı
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