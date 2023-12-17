Türk vatandaşlığına geçen Rus’a şok: Yeni ismiyle 15 milyon liralık icra!

Rusya'da yaşayan R.M., Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde villa satın aldı. Taşınmaz satın aldığı için Türk vatandaşlığına geçen R.M., adını 'Süleyman Aslan' olarak değiştirdi. Aslan, ekim ayında gelen 15 milyon 500 bin liralık icra takibi nedeniyle şoke oldu. 2 kişi adına düzenlenen 2 senetle hakkında 15 milyon 500 bin liralık icra takibi başlatıldığını öğrenen Aslan, senetlerde alacaklı gözüken N.S. ile A.Y. hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.



'ELDEN 2 KEZ 500 BİN DOLAR VERDİK'

Şikayet nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan N.S. ile A.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde; araç kiralama işi yaptıklarını, kendilerinden araç kiralayan soyadını bilmedikleri Cumali adlı kişinin aracılığıyla Süleyman Aslan ile tanıştıklarını, Cumali'nin kendilerine 'Süleyman Aslan Bitcoin'den iyi para kazanıyor. Siz de ona yatırım için para verirseniz paranızı ikiye katlar' dediğini, bu nedenle 2 kez elden 500 bin dolar verdiklerini, karşılığında ise 8 ve 7,5 milyon liralık 2 senet imzalattıklarını öne sürdü. İfadeleri sonrası 2 şüpheli, serbest bırakıldı.



'BU SENETLERİ İMZALAMADIM'

Süleyman Aslan, Türk isminin sadece devletin resmi kurumlarınca ve vatandaşlık almak için yardımcı olan büro tarafından bilindiğini anlattı. Emlak işlemleri sırasında birçok evrak imzaladığını belirten Aslan, "Tanımadığım kişiler, 15 milyon 500 bin liralık senet oluşturmuş. Bu insanları tanımıyorum ve bu senetleri imzalamadım. Türkiye'yi, Türk halkını seviyorum ben de Türküm. Kişisel görüşüm, organize bir suç örgütü tarafından dolandırılmaya çalışıldığım yönünde. Artık ailemin güvenliğinden korkuyorum ve bu yüzden Türkiye'yi terk ettim" dedi.