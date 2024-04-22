Türk Yıldızları çocuklar için uçtu

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Türk Yıldızları filosu tarafından ağırlandı. İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, burada Türk Yıldızları pilotlarıyla sohbet ederek gösteri uçuşunu izleme imkanı buldu. Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berat Soylu, "Unutamayacağım bir anı oldu." diyerek mutluluğunu dile getirdi.Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığında da 23 Nisan etkinliği düzenlendi. 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığı'na gelen Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, park sahasındaki Süper Kobra ve Seahawk helikopterlerini inceledi. Pilot kaskı takıp kokpite binen çocuklara helikopterlerle ilgili bilgiler verildi.